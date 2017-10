Break Apart è il nuovo video di Bonobo

Il nuovo video di Bonobo, per il brano Break Apart in feat. con i Rhye, è uno spioncino sull’intimità di tre coppie, chiuse ciascuna in una camera di un motel.

Non è invadenza, ma un esperimento preciso.

Il regista Spencer Creigh ha isolato tre diverse coppie nella stessa stanza per24h, senza telefoni o tv e altre distrazioni:

Volevo suscitare nello spettatore la sensazione di essere in qualche modo parte integrante di un momento che appartiene in realtà ad altri (…) guardando il video, lo spettatore si trova di fronte a una dicotomia ben precisa. Da un lato, è commosso dall’essere testimone di momenti così autentici; dall’altro, prova anche la poco piacevole sensazione di invadere la privacy altrui.