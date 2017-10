Guarda Euritmia, il nuovo video dei Pulsatilla

I Pulsatilla sono una giovane band jangle-dream pop riminese e di loro ti abbiamo già parlato in occasione dell’uscita del loro omonimo EP d’esordio.

Questa volta te li raccontiamo meglio con il primo video estratto dal loro EP: si tratta di Euritmia e ti mette il sorriso addosso, portandolo a spasso per tutta la città.

A voi però ci rimettiamo per capire se si tratta solo di una maschera oppure no.

Siamo rimasti sorpresi perché il video, nato da un’idea del regista pesarese Francesco Agostini, riesce a coniugare il nostro senso dell’umorismo e il significato della canzone. Siamo molto contenti, inoltre, perché, al di là della precisa trasposizione della musica in immagini, ci siamo sentiti capiti da lui che ha affrontato le tematiche interne al brano con un’efficace ironia, riuscendo a creare un’empatia forte con il personaggio.

Infatti l’isolamento, la solitudine, il desiderio di fuggire da ciò che fa male e il mascherarsi “proteggendosi” sono tematiche che si presentano nel video, come chiaramente nella canzone, ma sotto un filtro che fa respirare e non appesantisce.

Il senso della canzone è ben espresso nel finale del video dove, anche nel suo luogo ideale, il protagonista rimane ambiguo