Halloween è una festività tipicamente americana ed è un quindi naturale che i rappers d’oltreoceano la celebrino con la loro musica: sono molti gli artisti che hanno dedicato dischi a questa ricorrenza, fra i quali Future nel 2014 con l’ormai classico mixtape Monster (contenente la hit “Fuck Up Some Commas”), Chief Keef con la serie Back From The Dead e il BasedGod Lil B che nella sua immensa discografia ha ovviamente un tape a tema Halloween, “Halloween H20” appunto.

E mentre aspettiamo i fuochi d’artificio dei “big” anche per quest’anno, vi presentiamo 5 nuovi artisti con relativi bangers provenienti dal buco nero del rap nel 2017: parliamo ovviamente di Soundcloud e dell’ondata di emergenti dall’aspetto assurdo che sta conquistando il game grazie a un aspetto e un suono a dir poco insolito. Infatti mentre alcuni esponenti noti che venivano prima etichettati “Soundcloud Rapper” stanno pian piano abbracciando il mainstream (XXXTENTACION, Lil Pump, Ski Mask The Slump God) sulla piattaforma continuano a comparire decine di artisti che spingono sempre più in là il concetto di “rap” e il potenziale di questa musica.

Nelle prossime pagine trovi 5 nuovi artisti perfetti per essere ascoltati ad Halloween scelti da Alessandro Longo.