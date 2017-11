Scopri Interference Colours, il primo EP di Chromosphere

Oggi vi facciamo ascoltare in anteprima Interference Colours, il primo EP di Chromosphere in uscita domani per No Sense Of Place Records, con mix e master a cura di MAKAI.

Un prezioso biglietto da visita per Marco Mongelli, giovane producer pugliese che mostra qualità più che buone nel maneggiare diverse sfumature di elettronica e farle proprie, tra ambient, dance, electrofunk e musica sinfonica.

Aspettiamo ora con fiducia i prossimi passi di Chromosphere: staremo a vedere quali sonorità prediligerà dopo questa eclettica ed efficace presentazione.

Foto di Matteo Bellomo