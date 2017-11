The Road è il nuovo video delle I’m Not a Blonde

Il duo rosa I’m Not a Blonde presenta il terzo singolo tratto dal loro nuovo album in uscita a gennaio per INRI/Metatron: si intitola The Road ed è accompagnato da un video illustrato da Marta Lonardi.

Nasce da ogni suono una diramazione di strade possibili. Strade che corrono e noi con loro; ci portano a incontri, distanze, nuovi orizzonti e ritrovamenti, ma le strade continuano a correre. Non c’è una vera partenza, non c’è un vero arrivo, tutto corre e scorre e tutto ciò che possiamo tentare è affidarci al passo della strada quando il nostro passo non basta. Ma ciò che si guadagna è la trasformazione e la scoperta, che giunge naturale e continua.

Le voci eteree del brano disegnano, allo stesso modo delle silhouette di Marta Lonardi, un’atmosfera di sospensione. Uno spazio senza tempo in cui quelle forme attraversano tutte le strade possibili e le possibili trasformazioni.

PROSSIME DATE

21 NOVEMBRE – MILANO – INRI NIGHT ARCI OHIBO’

15 DICEMBRE – ROMA – LE MURA

16 DICEMBRE – SCAFATI (SA) – CONTROVERSO

22 DICEMBRE – VITTORIO VENETO – SPAZIO MAVV