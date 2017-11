C’era anche Noname al ComplexCon la scorsa notte che, oltre ad aver suonato brani dal suo ultimo Telephone, ha presentato anche una nuova traccia senza titolo che puoi ascoltare un po’ qui sotto in attesa che arrivi il prossimo album.

🌷 @noname sharing new music with the #ComplexCon crowd 👀 pic.twitter.com/UNHKlbcrqr

— Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) November 5, 2017