Ti presentiamo Sarc:o con The Knowing

The Knowing è il secondo EP di Sarc:o che insieme a The Finding EP (uscito il 22 settembre) e ad un terzo ancora inedito, darà forma ad un vero e proprio album in uscita nel 2018.

The Knowing EP, prodotto insieme a Emilio Pozzolini (Veyl, port-royal), si compone di due tracce: “Down” (feat. Veyl) e “We are promised flying cars”, cantata da Nicola Pressi. Quella che ascoltiamo è un’elettronica bella sfacciata che, attraverso questi due brani, rivela ora un lato più scuro ed evanescente e ora un’attitudine più pop.

In questi brani ho riportato le sonorità che caratterizzano tutta la produzione del concept: ho scelto ritmiche lineari e incalzanti a bassi bpm, amalgamate da bassi potenti e profondi.

Ho cercato di creare un paesaggio sonoro ricco e ben definito, dove i contorni degli strumenti si distinguono senza andare mai in antagonismo.

La collaborazione con Veyl, protagonista del brano “Down” è stata molto importante per me, mi ha permesso di esplorare territori nuovi, Viola è stata capace di interpretare il mio brano e conferirgli carattere, profondità e un tocco di inquietudine.

Il nuovo EP di Francesco Sarcone (Sarc:o) uscirà il 10 novembre ma puoi già farti spettinare qui sotto in anteprima.