Gira in rete da un po’ di ore un documento che attesta il fatto che Kanye West abbia depositato il trademark di Yeezy Sound, nuova piattaforma di streaming musicale.

Questo documento darebbe a Kanye diritto su tutto quanto riguarda l’industria musicale legata al marchio Yeezy Sound: “streaming of music, audio, images, video and other multimedia content over the internet“.

Non sappiamo ancora bene come andrà a finire ma consigliamo a Tidal di tenere gli occhi ben aperti.