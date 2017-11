Se quelli di Stranger Things 1 erano bellissimi, questi non sappiamo neppure trovare aggettivo superlativo appropriato.

Ci proviamo.

I vinili della colonna sonora di Stranger Things 2 sono:

😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍

Ci sono ben tre versioni: la prima, “Upside Down Inter-dimensional Blue Vinyl” uscirà il 22 dicembre in Nord America via Lakeshore. Dal 12 gennaio sarà poi disponibile anche nel resto del mondo insieme alle altre due versioni: “Crystal Clear Vinyl” e “Purple Crystal Vinyl”.

Grazie davvero. Natale ha finalmente un senso.