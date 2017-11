Chromeo – Juice

Potevamo immaginare un ritorno più azzeccato per questo grigio(issimo) novembre? Dave 1 & P-Thugg ci hanno lasciati soli per gli ultimi tre anni ma ne valeva la pena: il video diretto da David Wilson li ritrae in minigonna e tacchi di vernice rossa mentre portano in giro arance a bordo di un quad. Esiste qualcosa di più funky di questo? Ve lo dico io: NO. Teniamoci pronti, il loro quinto album “Head Over Heels” potrebbe uscire in qualsiasi momento.