Gli album che hanno influenzato YUKI O di Angelo Sicurella

YUKI O è il nome del disco di debutto di Angelo Sicurella, musicista e cantante palermitano già voce degli Omosumo, in uscita il 17 novembre per la Urtovox Records.

“Spesso ci guardiamo intorno e troviamo tanta gente alla ricerca di un equilibrio, ognuno il suo, tagliato a misura come un vestito, etereo come una frequenza radio con cui cerchiamo di sintonizzarci. E in questa processione, nello spazio aperto del mondo, sotto lo stesso cielo, siamo un po’ tutti Yuki O: fragili individui, ubriachi dell’aria dei nostri pensieri.”

Abbiamo chiesto all’artista di raccontarci gli ascolti che hanno influenzato la creazione dell’album.

Ecco, nelle prossime pagine, cosa ci ha detto.