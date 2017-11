I Pashmak sono pronti per la Russia e hanno un regalo per te

I Pashmak a breve partiranno per un tour in Russia. Per l’occasione i ragazzi hanno realizzato un videoclip di un brano inedito (un outtake del loro Ep, Indigo) e hanno deciso di mettere la traccia anche in free download.

«Il video di Orta consiste in un montaggio automatizzato di varie sorgenti video. L’automatizzazione è stata programmata tramite il software Max MSP ed è in grado di leggere diversi segnali provenienti dalla traccia (come, ad esempio, i colpi di cassa o il mutare degli accordi) così da realizzare un montaggio strettamente legato all’evolversi della musica. Il montaggio, inoltre, è parzialmente casuale: di Orta non esiste un unico video, ma infiniti altri.»

Ecco le date.

17 nov – Miles, Volgograd

18 nov – Harat’s, Saratov

21 nov – Lynch, Ekaterinburg

22 nov – Hard Machine, Glazov

23 nov – Knizhny Club 12, Kirov

24 nov – Papin Garazh, Yaroslavl

25 nov – Aeblehaven, Smolensk

26 nov – Cafe Vincent, Belgorod

27 nov – TBA, Moscow

Scarica Orta dei Pashmak.