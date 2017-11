Landthropology è una rubrica che racconta la musica seguendo i confini geografici, un dito indice che frena il mappamondo in un posto qualsiasi e lo ascolta. Dopo la prima puntata sulla Colombia, stavolta ci mettiamo la sciarpa e il berretto e voliamo in Norvegia, scambiandoci di posto con i Kings Of Convenience ormai naturalizzati italiani e tralasciando il black metal e l’elettronica dei Röyksopp e Todd Terje.