Realismo magico è il nuovo video di Demonology HiFi e Populous

Se ancora ne sei all’oscuro Demonology HiFi è il nuovo progetto di Max casacci e Ninja dei Subsonica e proprio ieri ti abbiamo regalato un bel mixtape in collaborazione con Elastica Records.

Torniamo a parlarne perché ospitiamo qui in anteprima il video di Realismo magico, primo singolo estratto dall’album Inner Vox che vede il feat. di Populous.

–

I due esorcisti del groove: Max e Ninja, reduci da una intensa e affollata stagione di live in consolle -tra club elettronici e i principali Festival Rock- si presentano con una veste tropicale.

E per questa nuova avventura scelgono come compagno di viaggio Populous: uno tra i più vivaci e intelligenti produttori elettronici italiani, apprezzati a livello internazionale. Il brano, nato da uno spunto in forma di Cumbia del produttore salentino, si arricchisce di intensità mistica attraverso l’uso del Balaphone africano di Max e di densità urbana mediante il sapiente fraseggio batteristico di Ninja. Per trasformarsi in una traccia ipnoticamente esotica, di genere indefinibile.

Il video è stato girato a Bali da Luca Saini ed ha il sapore di qualcosa di primordiale, senza dubbio esotico, sinuoso e liberatorio.

Il videoclip di Realismo Magico è stato girato a Bali, in Indonesia, nei giorni “caldi” dell’allarme vulcano – forse in Italia qualcuno ne ha sentito parlare del famigerato “ring of fire”…

Qui migliaia di famiglie sono state evacuate dalla zona circostante il Monte Agung, che per l’intera stagione estiva si è fatto sentire al ritmo di 200 scosse di terremoto al giorno.

L’atmosfera già particolarmente carica di energia dell’isola, in quei giorni si è fatta ancora più densa ed esplosiva. Livello di guardia cinque – il massimo, eruzione imminente.

E’ in questo clima che ho conosciuto Tebo Aumbara – artista performer Sufi che da diversi anni reinterpreta la tradizione del teatro e della danza balinese, a modo suo e con un “senso d’urgenza punk” che mi è subito risuonato. La sua performance è stata ambientata in uno zoo abbandonato sulla costa nord ovest dell’Isola – e per non farci mancare niente, sul set, serpenti e lucertoloni super giganti ci hanno mantenuto belli presenti – qui e ora. Buona la prima.

In questo vecchio zoo la danza circolare di Tebo, ha preso vita – spontanea, pulsante e creativa, senza troppe architetture. Magica e reale come quest’isola.

Leggevo proprio oggi che il vulcano Agung pare si sia riaddormentato, sarà per tutte le migliaia di cerimonie e rituali magici, danze e ninnananne che i Balinesi offrono all’universo quotidianamente?

Mai lo sapremo.

Onoriamo il Grande Mistero,

Bella è la Vita.