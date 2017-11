Ti presentiamo montag con Ricalcolo

Il primo EP di montag uscirà il 25 novembre ed è già stato anticipato dal brano So che se torni.

Ci teniamo a fartelo conoscere meglio ed è per questo che oggi ti facciamo ascoltare in anteprima un altro brano tratto dall’EP e prodotto insieme ad Alessandro Baronciani.

Si intitola Ricalcolo ed è con queste parole della band che lo introduciamo:

«Andarsene è sempre un casino, ma a volte bisogna riappropriarsi del mondo. Scappi e pensi sia stata la scelta migliore, finché non ti ritrovi a continuare ad aspettare. Poi capisci che si aspetta sempre qualcosa e non è detto sia solo malinconia, dormi e ti svegli alle 08.45» (Zambe, basso)

«Ascoltami, perché c’è una storia lunghissima dalla quale non riesco a staccarmi, senza la quale non esisto, e non so che fare. Ma tu ora mi aspetti, mi ascolti» (Simone, chitarra)

«Soprattutto temo i controllori in questa notte, di non sentire niente, temo, di non avere più domande. E non capisco ma lo so che aspetti. Ricalcolo sono le mie paure e le mie certezze, le mie lacrime e la luce che entra anche dalle finestre sporche. Ciò che non capisci, ma che in fondo ti aspetta.» (Pis, batteria)

Ecco, ora sei pronto ad ascoltarlo e a guardare anche il video che lo accompagna