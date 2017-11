Scopri la collezione di dischi dei Malihini

I Malihini sono un duo nato a Roma ma di base a Londra. Non parliamo di un debutto assoluto: Federica Caiozzo si è già fatta ascoltare con lo pseudonimo Thony e ha recitato come protagonista e scritto la colonna sonora di Tutti i santi giorni, film di Paolo Virzì. Giampaolo Speziale ha militato negli About Wayne. Oggi, dalla capitale britannica, hanno scritto uno splendido EP d’esordio, Lose Everything, pubblicato da Memphis Industries.

Dopo l’apparizione al Siren Festival, in questi giorni potrete vederli giovedì 16 novembre a Parma per il Barezzi Festival e sabato 18 novembre a Roma per lo Psych Fest. Intanto, abbiamo chiesto ai Malihini di raccontarci quali vinili hanno ascoltato negli ultimi tempi.

Abbiamo scelto i vinili che in questi anni abbiamo preso in giro per mercatini e ascoltato di più:

Five Leaves Left – Nick Drake

A memoria. Un disco semplice ma catastrofico, ci fa piangere tutte le volte.