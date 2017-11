Il Punto Omega di Suvari

Punto Omega è il primo singolo estratto dal disco d’esordio di Suvari che uscirà il prossimo anno.

Il punto di partenza, il primo biglietto da visita, l’Alfa per questo nuovo progetto solista di Luca De Santis (ex cantante dei LAGS).

La traccia uscirà ufficialmente domani per To Lose la Track ma puoi già ascoltarla in anteprima qui sotto, accompagnata da un video diretto da Charlie Ground.

Punto Omega rappresenta il punto di partenza che ha creato la rotta da seguire in questa nuova avventura.

Cercavo un sound scuro ma sempre melodico e ritmato, con al centro la base ritmica di basso e batteria, dove gli altri strumenti si disperdessero intorno come una nebulosa avvolgente.

Le sue influenze sono prese dalla musica inglese degli anni 80, dal post punk e dai primi incontri tra rock, pop ed elettronica.

Il brano, come del resto tutto il disco, nasce da un lungo periodo di degenza casalinga causata da una malattia che ha portato danni ai nervi motori, e la conseguente impossibilità di suonare gli strumenti a corda.

Il nuovo percorso musicale si identifica nell’approccio solitario alla registrazione, nell’uso di strumenti software e nella scrittura in italiano, formula che non avevo mai provato prima.

Il testo nasce da uno scambio di email con il mio amico Paolo Arzilli, dove ci siamo scambiati idee e sensazioni sul brano che sono poi andate a formare le parole della canzone.