Ti smascheriamo Mr Everett con Uman

Mr Everett è il progetto di Mr Owl, Mr Fox, Mr Bear e Rupert, quattro ragazzi di base a Bologna e innamorati dell’elettropop.

Uman è il loro EP d’esordio che esce per Collettivo HMCF il 24 novembre ed è il primo dei due capitoli che andranno a comporre l’album UMANIMAL, previsto per la primavera del 2018.

L’EP si compone di quattro inediti e un mash-up di Crystalised dei The XX e di Wicked Game di Chris Isaak.

Abbiamo tirato giù le maschere dai loro volti per presentarvi in esclusiva la prima parte del loro viaggio e svelarvi così la loro forte identità.

Cuffie e play qui sotto.