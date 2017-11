Clairo in 5 brani

Claire Cottrill, da molti conosciuta come Clairo, è una ragazza di 19 anni che viene da Boston e fa musica direttamente dalla sua cameretta che ha le pareti verde menta e le cartine geografiche in bella mostra.

Il suo è un pop lo-fi che ha il sapore delle lenzuola stropicciate, dei visi acqua e sapone, delle mattine svogliate.

I do make [the music] in my room! Right now I’m making it in my dorm at school. It was never my intention to make bedroom pop-sounding music, I just used the resources I had available to me… and they weren’t very high quality. I do plan on expanding my sound from lo-fi into something cleaner with better materials.

Fatto sta che la sua musica da cameretta, così pulita e genuina, ha grande fascino ed è per questo che un video come Pretty Girl ha raggiunto in poco tempo 3.863.632 visualizzazioni.

