Guarda il nuovo video di Cashmere dei BADBADNOTGOOD

I BADBADNOTGOOD collaborano con l’artista congolese Flockey Ocscor per la release del nuovo video di Cashmere.

L’artista ha scelto la traccia della band per una performance live ed ha poi chiesto loro di poter realizzare un anche cortometraggio: il risultato è un video che mette in luce i disordini e le violenze che interessano Repubblica Democratica del Congo fin dalla guerra civile.

Il brano dei BBNG cambia completamente contesto, come spiega anche il bassista Chester Hansen che però aggiunge: “It’s a very raw, emotional performance, which is totally enrapturing”