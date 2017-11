Ascolta in esclusiva il primo album dei Mangaboo

Mangaboo è il nuovo progetto musicale di Giulietta Passera (The Sweet Life Society) e Francesco Pistoi (Motel Connection), il cui nome si ispira ad un luogo immaginario del romanzo Il Mago di Oz: una città utopica che si trova al centro della Terra illuminata da un sole immobile e dalla luminosità psichedelica, attorno a cui splendono altre cinque stelle di colori differenti.

Il 24 novembre, per Elastica Records, uscirà il loro omonimo album di debutto che è un miscuglio magmatico di jazz, soul, techno e house music.

Il nostro primo disco mostra innanzitutto la comune intesa nel considerare la Musica una ricerca del piacere, come in un affollato Club il suono deve essere tanto marginale quanto degno di interesse. Questa dimensione ci ha reso liberi di esprimerci, con tutte le ingenuità con cui si affronta un nuovo spostamento. L’album è infatti un nomadismo continuo in una grande libreria di dischi, dove ad ogni scaffale ci siamo fermati ad ascoltare i suoni che più ci impressionavano. Costruendoci così una nuova “entità”, ci siamo fatti inondare dagli altri come a un chiaro di Luna sui campi.

Uscirà venerdì ma puoi già ascoltarlo in anteprima qui.