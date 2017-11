No_One Ever Really Dies è il nuovo album dei N.E.R.D. e sappiamo finalmente quando uscirà: la data da segnare è il 15 dicembre.

Pharrell ci ha poi svelato anche l’artwork via Twitter:

NO_ONE EVER REALLY DIES. DECEMBER 15 pic.twitter.com/iMWSIPVns8 — Pharrell Williams (@Pharrell) November 22, 2017

Nell’album ci saranno Kendrick Lamar, André 3000, M.I.A., Gucci Mane, Future, Wale, ed Ed Sheeran: quindi sarà una bomba.