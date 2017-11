Felice è il nuovo video di Bianco

Bianco torna a sorpresa con un nuovo video che è la prima anticipazione del suo nuovo album di cui non sappiamo ancora titolo e data d’uscita.

“FELICE è un’anticipazione di quello che stiamo registrando, sarà la mosca bianca del disco e per questo merita di essere la prima a farsi conoscere.

È una canzone che parla di quanto sarebbe bello avere la possibilità, ogni tanto, di mettere in pausa la propria storia e la propria esistenza per riuscire a prendere fiato, riordinare i pensieri, abbandonare l’ansia di dover dimostrare qualcosa ogni giorno, fare schifo, giocare, sporcarsi ed essere, nella maniera più naturale e banale, felici.

I ragazzi che ballano nel video non sappiamo chi siano ma ringraziamo gli amici di Karhu per averci fornito questi spot prodotti e trasmessi in Finlandia nel 1985”