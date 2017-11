Ti consigliamo Taliwhoah perché sappiamo che ti piacerà

New Wave Order, Vol 1 è il primo EP di Taliwhoah, uscito qualche settimana fa via Rostrum Records e anticipato dai singoli Meds, Sweetest Escape e Real One.

Ti consigliamo di ascoltarla perché il suo sound influenzato dall’R&B, dal rap e dal reggaeton ti piacerà, così come ti son piaciute Kehlani o SZA.

Lei è di base a Tottenham ma ha origini nigeriano-libanesi e giamaicane essendo figlia dei famosi musicisti reggae Toyin Adekale e Klearview Harmonix, oltre che nipote di Maizie Williams: è dunque una che deve aver assorbito musica come una spugna fin da quando era piccola.

Il suo EP di debutto contiene sei tracce che scivolano una dopo l’altra, lubrificate da un’accattivante voce soul e impreziosite da alcune collaborazioni (Levelle London, Frank Ekwe) che sporcano un R&B altrimenti troppo pulito e mettono su dei brani trap soul davvero niente male.

Prima di lasciarti all’ascolto dell’EP vogliamo consigliarti una traccia caricata un anno fa sul suo Soundcloud: si tratta di Fast FWD in feat con Levelle London & SNE e prodotta da Trixx che campiona I Can Love You di Mary J. Blige.

I remember having the Mary J. Blige sample stuck in my head, and when I sat down to write ‘Fast FWD’, the sample just flowed so nicely in there, so I wrote the track fairly quickly. Both Levelle and SNE came in and added a natural sauce to it that I feel made it a song both men and women can relate to.

Ora che sei preparato, puoi ascoltarti il suo EP.