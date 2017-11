I Gastone ci raccontano “Gastone”

Ci avevano incuriositi già quest’estate con il loro secondo singolo JC, ve li abbiamo presentati qui con la promessa che a novembre sarebbe uscito ufficialmente il loro primo album. Bene, novembre finalmente è arrivato, l’attesa è finita.

I Gastone sono in due: Leonardo Antinori e Marco Bertuccioli sono giovanissimi e vengono da Gabicce, un posto dove c’è il mare. I Gastone ci piacciono perché ricordano tanta bella musica eppure… nessun gruppo in particolare.

Non potevamo che chiedergli di raccontarci il loro nuovo disco “Gastone” (pubblicato dalla neonata etichetta “Mattonella Records”) traccia per traccia, con il loro stile unico, ermetico e un po’ pungente. Un po’ come Novembre.

Presto

Agosto, finisce l’estate e anche quel frappè cioccolato e nocciola. Dove sei?

Vampiro

A Bologna quando piove puoi girare senza ombrello, ci sono i portici. Attento di notte però.

Crudele fisica dell’amore

Ci sono individui programmati per dare amore e individui programmati per riceverlo.

Non dare al romanticismo una chance

Occhio con l’amore, che ti fotte il cervello. Bip.

La badessa

Perché fai quello che fai?

JC

Bellezze del territorio. Ciò che non conosci ti piace di più.

Lilli nella foresta

Ricordi, nascondersi, cadere, alzarsi, gioire, piangere, sudare, bagnarsi, amore, coperte, freddo, terreno, calore, labbra, divano, fingere, morire, scavare, luce, vivere.

