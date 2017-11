La soundtrack di She’s Gotta Have It di Spike Lee è pazzesca

She’s Gotta Have It è la nuova serie di Netflix che ha la firma di Spike Lee ed è remake del suo omonimo film del 1986, uscito in Italia con il titolo di Lola Darling.

Una serie godibilissima che arriva nel pieno delle ultime vicende riguardanti la violenza sulle donne e disegna una figura femminile libera, determinata, orgogliosa, positiva.

She’s Gotta Have It ci piace per il modo in cui ci scrive il suo personalissimo manifesto femminista ma soprattutto perché ha scelto di farlo con una colonna sonora da dio, illustrata peraltro in ogni episodio proprio attraverso le copertine degli album o dei singoli che la compongono.

Se ancora non l’hai vista, il trailer è qui sotto ma poi corri a guardarla

Nelle prossime pagine troverai alcune delle tracce che ci hanno fatto innamorare di questa nuova serie Netflix.