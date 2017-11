Il recap degli album elettronici di novembre

Una musicista dalla storia e dalla sensibilità più uniche che rare, Pauline Anna Strom viene finalmente e più che giustamente omaggiata in questa nuova compilation intitolata “Trans-Millenia Music”.

Raccolti da RVNG Intl per la prima volta su CD tredici brani registrati durante gli anno 80 e finora reperibili esclusivamente su rare cassette ed album in vinile autoprodotti. Un’opera di scoperta ancora più degna di nota se si considera il fatto che la musicista, cieca dalla nascita ed autodidatta nell’uso dei sintetizzatori, abbia sviluppato il proprio talento in quasi completa solitudine, isolata dal resto del mondo in uno studio casalingo e circondata solo da una essenziale selezione di strumenti.

Relegata per anni al solo mercato di musica new age, la produzione della Strom stupisce ed incanta. Un’artista criminalmente sottovalutata che finalmente viene portata all’attenzione che pienamente si merita. È arrivato il momento di scoprirla.