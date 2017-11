La traccia è il secondo singolo estratto dal nuovo album dei N.E.R.D. No_One Ever Really Dies che uscirà il 15 dicembre.

Si intitola 1000 e vede la collaborazione di Future.

We’re taking over #OTHERtone on @beats1official with @brokemogul now!#NOONEEVERREALLYDIES Un post condiviso da N.E.R.D (@nerd) in data: 10 Nov 2017 alle ore 09:01 PST

Ascoltiamola insieme qui sotto