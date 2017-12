Miami Mike è il nuovo brano de I Camillas e The Faccions

Miami Mike è un brano inedito che sarà presente sia nel nuovo album dei The Faccions (Misano Brasile) che in quello de I Camillas (Discoteca Rock).

La traccia, a mezzo tra acidi e funky, è accompagnata da un video really vintage che vi presentiamo in anteprima qui sotto.

Miami Mike si canta da solo tutte le canzoni italiane degli anni 70 e poi esplode come l’estate d’autunno in una fotografia animata, ipnotizzata dalla tecnologia digitale.

Il video è stato prodotto e realizzato da The Faccions, utilizzando materiale vacanziero originale in super 8.

Non perderteli domani al Molto Lugano Plastica Festival.