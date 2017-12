Il Disney Pack di ASICSTIGER è da favola

ASICSTIGER lancia una capsule collection in collaborazione con Disney per celebrare l’anniversario dell’iconico film d’animazione Biancaneve e i Sette Nani.

La scarpa “The Snow White” GEL-LYTE ™ è impreziosita da un fiocco di velluto rosso di rimando a quello che raccoglie i capelli di Biancaneve, mentre “The Evil Queen” GEL-LYTE ™ ha tutti i dettagli distintivi della Regina Cattiva, dalla corona disegnata sulla linguetta alla stessa palette di colori (viola, oro scintillante, nero).









Il lancio della collezione è previsto per il 1 dicembre e, per la prima volta, guarderà anche ai più piccoli con i modelli “The Seven Dwarfs” GEL-LYTE GS™, ispirati ovviamente ai Sette Nani.