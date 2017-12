Potrebbe esserci un’edizione speciale di DAMN. di Kendrick Lamar con la tracklist al contrario

Già in un’intervista a MTV, Kendrick Lamar rivelò che il suo album DAMN. suonava meglio se ascoltato dall’ultima traccia alla prima.

Ora pare che Kendrick abbia intenzione di pubblicare un’edizione speciale del disco con la tracklist al contrario, cioè con Duckworth come prima traccia e Blood come ultima.

Non sappiamo ancora quando lo farà ma qui c’è un user di Reddit che già vi mostra il retro della nuova cover dell’album.

Pare, infatti, che la nuova versione di DAMN. sia già apparsa sul marketplace musicale di Microsoft (e poi, chiaramente, rimossa).