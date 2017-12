Joey Told Me è il nuovo video dei LEV

Joey Told Me è un brano tratto da LEV-EP2 uscito lo scorso 29 settembre e ad accompagnarlo c’è un video che i LEV, sotto la direzione di Tommaso Russo, hanno confezionato assemblando tool e app trovati online.

Il video è di quelli in cui aspetti per tutto il tempo che accada qualcosa, qualcosa dopo il 99%, la progressione lenta verso un’aspettativa che, però, viene puntualmente delusa.

«Ci sono due cose da dire di questo video: la prima è che nulla di quello che si vede è stato creato ad hoc, ma semplicemente trovato nelle profondità dell’internet. Un sacco di inutili tool online, il cui unico scopo è far vedere quanto bravi siano i programmatori che li hanno creati, intasando l’internet di grafiche luccicanti. La seconda è che non importa quanto certe immagini risultino vuote, se ci sbatti sopra l’aspettativa di qualcosa che deve succedere. Anche se non sai che cosa.

“Joey Told Me” parla di questo: di attese improbabili e di cose inutili trovate e raccolte aspettando, di cui inevitabilmente ci si accontenta quando l’aspettativa viene delusa.

“Joey Told Me” parla di come l’unico modo di amare sia quello di aspettare instancabilmente, consci che Godot non arriverà mai.»