Dopo aver rilasciato il singolo la scorsa settimana ad anticipare l’album in uscita il 15 dicembre, ecco che arriva anche il video di 1000, brano dei N.E.R.D. in feat. con Future.

Diretto da Todd Tourso e Scott Cudmore, il video si apre con questa dichiarazione:

N*E*R*D* and Columbia Records do not support or condone violence in any shape or form.

We only have internet acccess.

Il resto lo guardi qui