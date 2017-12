Andrea Laszlo De Simone – Sogno l’amore

Tre delle cose che mi fanno più piangere al mondo sono racchiuse in questo video: Andrea Laszlo De Simone, le manifestazioni religiose e il bianco e nero. Il brano è contenuto in “Uomo Donna”, uscito lo scorso giugno per 42 Records. Si sentono le lacrime scorrere sulle guance quando canta disperato

non c’è nessuno

ho amato un’ombra