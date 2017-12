Quest’anno il Christmas Pack di ASICSTIGER è pronto ad entrare di diritto nella tua lista dei desideri natalizi.

Ci trovi le GEL-LYTE III realizzate in pelle e con i toni beige chiaro e champagne ma anche le GEL-LYTE V ​​in camoscio e tweed con un mix di colori più scuro.







Non solo: il Christmas Pack include anche due modelli GEL LYTE da donna esclusivi con tomaia monocromatica: una in nero brillante, l’altra in grigio perla.