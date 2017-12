PEZZI: È la title track del mio disco, ma anche l’ultima che ho realizzato, nel momento in cui è saltata un’altra traccia ho deciso che avrei voluto sostituirla in modo egregio. Ho subito scritto a Cosimo e gli ho chiesto di fare un pezzo come ai tempi di Fast Life. Per tutta risposta è venuto da me e ha fatto questa strofa in one take. Per migliorare il tutto ho chiamato Mirko e in quaranta minuti ha scritto questo missile terra aria.