Ascolta Luger’s Shadow dei Weird Bloom

Ricordate i Weird Black? Bene, aggiornate il file sotto il nome Weird Bloom. Così infatti è stata rinominata da pochissimo tempo la creatura di Luca Di Cataldo.

Il 12 gennaio uscirà per We Were Never Being Boring Collective il secondo album Blisstonia, ma possiamo già ascoltare un’altra anticipazione dal disco. Dopo Guardian of the Men, oggi è il turno di Luger’s Shadow, un brano carico di atmosfere sognanti, cori beatlesiani e echi di Canterbury e che rappresenta secondo la band un omaggio sincero e spassionato a geni moderni del calibro di R. Stevie Moore, Ariel Pink e Gary Wilson. Un po’ come se nell’Octopus’ Garden di Ringo Starr si combattessero i nazisti venuti dal futuro con una cantilena venuta dall’angolo più divertente dell’inferno.

Acide filastrocche per viaggi immaginari: pronti a partire?