Guarda due video della Brockhampton

È tornata la boy band più fresca di sempre, since One Direction (dal Vangelo secondo Kevin Abstract). In attesa del terzo capitolo di Saturation, in uscita il 15 dicembre, il gruppo di Corpus Christi – la Brockhampton – ha pensato bene di pubblicare due video, rispettivamente un singolo estratto dal disco e un corto di circa 20 minuti, in cui si è rifatto vivo l’introverso alter ego del frontman, The Helmet Boy.

Se Boogie, il pezzo che anticipa l’album, suona come un lungo ritornello, dove (quasi) tutte le strofe di ogni membro vengono ripetute due volte, con un video girato nei minimarket di LA che ai nostalgici ricorderà molto Drugs, il primo cavallo di battaglia di Kevin, Billy Star (annoverato come “tragedia” all’inizio del filmato) è una più classica storia d’amore, cantata e recitata, che vede The Helmet Boy alle prese con un nuovo amore (interpretato da Nick Lenzini, stylist del gruppo).

Godiamoci questi ultimi momenti targati BH prima del misterioso annuncio di addio