L’attesa lunghissima è terminata e adesso possiamo sistemarci le cuffie per benino e ascoltare per intero No_One Ever Really Dies dei N.E.R.D.

Il disco arriva dopo varie anticipazioni: ultima, la traccia Don’t Do It in feat. con Kendrick Lamar.

Insomma, il nuovo album dei N.E.R.D. è qui e ora. Schiaccia play.