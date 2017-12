La guida di UNOTRE a investire bene

UNOTRE –che come saprai è il sito più peso©– sarà perché è Natale, sarà perché sarà, ha deciso di fare una guida all’investire bene.

Se spendi bene potrai dire che stai investendo, che vuol dire che l’oggetto per cui spendi un giorno varrà più di quanto hai speso.

Tra alcuni degli investimenti base ci sono le sneakers, gli orologi, ma anche cose più inusuale come gli insetti. Non c’è la musica perché si sa che con la musica non ci fai i soldi, però, visto che uno dei requisiti per avere successo è “vedere nel futuro“, qui c’è la lista degli artisti nuovi che hanno spaccato quest’anno. Tu pensa a un modo per far fruttare il nostro lavoro.