Andrea Poggio racconta con le immagini Controluce

In molti ricorderanno Andrea Poggio come frontman dei fin troppo sottovalutati Green Like July. Dopo qualche anno di silenzio, Andrea ha deciso di avviare una carriera solista e di optare per il cantato in italiano: il risultato è l’ottimo album d’esordio Controluce.

Abbiamo chiesto all’artista di raccontarcelo scegliendo un immagine per brano, proprio come fece a suo tempo per Build A Fire, l’ultimo disco pubblicato dalla sua band quattro anni fa.

1. Controluce

2. Addormentarsi

3. Fantasma d’amore

4. Mediterraneo

5. I turisti

6. Vento d’Africa

7. Miraggi metropolitani

8. L’autostrada

9. Ave Maria