Senti che bomba il primo singolo dei WOSAI

Ora mettiti qui e guarda l’estate scorrere davanti ai tuoi occhi anche se fuori fanno -3, ti stringi nel piumone e il Natale sta per piombarti addosso.

It takes over you è il primo singolo dei WOSAI, aka fratelli Brugaletta, ed anticipa il loro album d’esordio in uscita per Toys For Kids Records.

Se questo è il loro manifesto d’intenti direi che ne ascolteremo delle belle.

Il brano è accompagnato da un video che ben si allinea al minimalismo e alle sonorità nu soul e downtempo della traccia:

Nel video corpi sospesi nel tempo sembrano incontrarsi a mezz’aria: attraverso il movimento ricercano lo spazio e si fondono con l’ambiente. Con moti divergenti si completano a vicenda senza toccarsi mai: è fisicità senza agonismo. I soggetti, catturati in luoghi e spazi quotidiani in cui la fisicità pulsa e vive, vengono ripresi dando rilevanza all’estetica della loro dinamicità: è futurismo in slow-motion.

Teniamo decisamente d’occhio qualsiasi altro futuro movimento.