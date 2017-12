Ascolta Questo amore di Battisti editata da Maiole

Abbeverarsi alle inesauribili fonti della musica di Lucio Battisti è una tendenza diffusa nella musica italiana, in particolare negli ultimi anni. Se spesso si scopiazza a malo modo, c’è anche chi invece sa approcciare il cantautore reatino con rispetto e originalità, proprio come ha fatto Maiole, di cui oggi vi presentiamo il bellissimo edit di Questo Amore.

Il brano è la seconda traccia del lato B di Una giornata uggiosa, ultimo album di Battisti realizzato insieme al paroliere Mogol nel 1980.

Dopo il remix di Accattone di Frah Quintale, il producer di stanza a Bologna ha deciso di stupirci con un salto indietro nel tempo.

Intanto, il suo album Music For Europe è stato uno dei nostri dischi italiani preferiti del 2017.