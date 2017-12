I Tame Impala hanno da poco annunciato il tour per il 2018 ma c’è qualcuno che vuole portarli a tutti i costi nel Sottosopra.

Si tratta dell’australiano Flynn Hendry che si è divertito a rivisitare il tema originale di Stranger Things in versione Tame Impala: non ci avevamo mai pensato ma quanto ci stanno bene i synth con le vibrazioni psichedeliche di Kevin Parker?