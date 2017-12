5 anni di White Forest in 12 brani

White Forest Records è una delle eccellenze italiane per quanto concerne la musica elettronica: Bienoise, Godblesscomputers, Jhon Montoya sono solo alcuni tra i tanti nomi di qualità pubblicati dalla label in questi 5 anni di attività.

Per festeggiare il primo lustro raggiunto dall’etichetta vi presentiamo oggi questa playlist a cura dei suoi fondatori Luca Albino (aka Capibara) e Lorenzo Corsetti. 12 tracce per ripercorrere un cammino artistico iniziato il 12 dicembre del 2012.

Che sia per ricordarvi delle migliori uscite di WFR o invece per scovare le chicche che vi eravate persi, buon ascolto e soprattutto… buon compleanno White Forest!