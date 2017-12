Preparati al 2018 col mixato disco di Funky Espresso

Col 2018 alle porte, la voglia di sculettare fortissimo sul dancefloor non la stiamo più tenendo. Allora abbiamo chiesto agli amici più matti che abbiamo – i Funky Espresso – di mandarci un po’ di groove direttamente da Berlino per riempire i giorni che mancano a Capodanno. Detto, fatto シ

In meno di un giorno ci siamo trovati nella inbox il loro coloratissimo mixato tutto in vinile che esplora varie sfaccettature del groove, fa l’occhiolino al soul e stringe forte la mano alla disco fatta alla vecchia maniera. Tu devi solo premere play, radunare gli amici e preparare i vodkatini.

Non farti ingannare dall’inizio lento. Le good vibes ti travolgeranno con calma e ti inviteranno a ballare con l’eleganza di un uomo d’altri tempi.

Ti consigliamo anche di recuperare Born For The Night, l’ultimo EP dei Funky Espresso, uscito lo scorso Novembre per Berlin Bass Collective. Sono 4 tracce interamente suonate e cantate da Marco Esposito e Aziz Hashmi, oltre che da una serie di amici presi bene passati di tanto in tanto nel loro appartamento nel Mitte per condividere nuove idee.

Arriva fino alla fine e ti sembrera di vivere sulla french riviera negli anni ’70.