Dopo il post di Novembre in cui scriveva: “Well I️ made the album before 30. I️ JUST AINT PUT THAT BITCH OUT!’ -quotes from an interview I️ haven’t given haha.”, Frank Ocean continua a dare indizi sul suo Tumblr che ammiccano a un nuovo album (o qualcosa di simile) per il 2018.

Ieri ha infatti pubblicato un nuovo post criptico:

A parte l’indecifrabile didascalia, sul cappello del ragazzo si legge: “If you liked 2017, you’ll love….2018.”

Staremo a vedere.