Perché l’ha detto proprio lui, il primo della lista, ieri: “If you liked 2017, you’ll love….2018.”

E allora noi vogliamo crederci e sperare in un 2018 con tutte le uscite discografiche che attendiamo da tempo. Quella di Frank Ocean in primis e poi tutte le altre che abbiamo raccolto nelle prossime pagine.