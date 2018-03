Il nuovo album di Anderson .Paak arriva entro l’anno

Anderson .Paak ha confermato che il nuovo album, che farà seguito a Malibu (2016), uscirà entro il 2018.

A TripleJ ha detto:

Just going through the mixing phase. I won’t say any dates but you can definitely expect it this year, sometime.

Questo nuovo album vedrà la collaborazione di Dr Dre che, pare, avrà ruolo fondamentale.

Aspettiamo. Con grande ansia, ma aspettiamo.

Intanto il suo nome è anche nella tracklist della colonna sonora di Black Panther e venerdì potremo ascoltare finalmente il brano Bloody Waters.