È il momento che ti accorgi di Col3trane

Col3trane è Cole Basta, diciannovenne londinese che, se non te ne sei accorto, negli ultimi mesi sta andando alla grande.

Una conquista su tutte: farà da supporter in aprile al tour di Dua Lipa e Vic Mensa in giro per UK e Irlanda.

E ci è arrivato con un mixtape uscito a novembre, dal titolo Tsarina: dieci brani che hanno raggiunto solo nel primo mese di release ben tre milioni di stream.

Col3trane ha una voce neo-soul pazzesca, il suo mixtape può già farti venire in mente qualche nome tipo Frank Ocean o The Weeknd ma ha anche la straordinaria capacità di farti immaginare cosa potrà essere tra qualche anno.

E, secondo noi, c’è tanto da scommetterci.

Le produzioni hanno un tocco sofisticato e sono una trappola facilissima per l’hype immediato: caderci è inaspettato, restarci è fortemente voluto.

A breve per il rapper mezzo americano e mezzo egiziano inizierà anche un tour che lo vedrà da metà febbraio a Birmingham, Londra, Manchester e Leeds.

Pronto a cascarci?